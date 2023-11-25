“Вони були готові закінчити війну”: Арахамія розповів про переговори з росіянами у Білорусі

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, чого найбільше хотіла російська делегація.

Про це він говорив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

За його словами, росіяни до останнього сподівалися, що вони змусять Україну відмовитися від намірів вступити у НАТО.

“Це була найбільша для них справа. Вони були готові закінчити війну, якщо ми візьмемо (як Фінляндія після “зимової війни” 1939-40 років) нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Фактично ключовий пункт був цей, все інше - косметичні політичні "приправки", типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла", - наголосив Арахамія.

Він зазначив, що якщо би Україна погодилася на головну умову росіян, це потребувало би змін до Конституції.

"По-перше, наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри (і не було) до росіян, що вони це зроблять [закінчать війну]. Це можна було зробити, тільки якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовленими", - пояснив позицію української делегації Давид Арахамія.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв, який здебільшого лякає світ ядерним армагеддоном та погрожує ракетними ударами по країнах НАТО, несподівано згадав про можливість переговорного процесу як інструменту закінчення війни.

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