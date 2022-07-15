"Вони цю війну програють": експерт заявив, що Путіну не допоможе переведення економіки на військові рейки

Підписавши закон про "спеціальні заходи" в економіці, президент Росії Володимир Путін намагається перевести цю економіку на військові рейки. Але навряд чи це спрацює в сьогоднішніх умовах.

Путін розуміє, що того оперативного складу збройних сил Росії, який був на момент початку вторгнення, вже не вистачає.

Про це в ефірі ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Путін намагається виправити ситуацію, він намагається перевести економіку на військові рейки. Він розуміє, що війна пішла на виснаження і вони одразу зрозуміли, що вони цю війну програють. Того оперативного резерву чи того оперативного складу збройних сил Росії, який у них був на момент початку вторгнення, вже не вистачає", ­– сказав Жданов.

Він нагадав про дані від американського Інституту вивчення війни, який вказав, що 65-70% резерву РФ вже витратила.

"А де брати резерв? Звідси і з’явився закон про цю трудову повинність. Але найголовніше – те, що для виконання цього закону потрібен час. Це треба було робити за рік до вторгнення. Такі прогнози звучали – що економіці Росії при цільовому виконанні потрібно від 6 до 11 місяців для того, щоб перевести економіку на військові рейки. Сьогодні це навряд чи може спрацювати, особливо в умовах санкційного тиску, відсутності комплектувальних, і в умовах того стану, в якому перебувають підприємства", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, 14 липня Путін підписав закон про "спеціальні заходи" в економіці під час проведення російською армією так званих "операцій" за кордоном. Закон дозволяє запроваджувати понаднормову працю і примусово залучати компанії до виконання держзамовлення для потреб армії.

Читайте також: