Вони дружать проти Росії: у Путіна відреагували на переговори Зеленського і Байдена

Вони дружать проти Росії: у Путіна відреагували на переговори Зеленського і Байдена

У Кремлі також заявили про "антиросійську риторику".

У Російській Федерації заявили, що Україна і Сполучені Штати збираються побудувати дружні стосунки для того, аби протистояти Москві, а не "для себе".

Так речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена, пише "Інтерфакс".

За його словами, переговори українського і американського президентів - це "дружба проти Росії".

"Ми також звернули увагу на те, що російська тематика була високо у повістці дня американсько-українських переговорів. До співпраці, в основному, зі знаком "мінус". Кажучи по-простому, йдеться про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії", - сказав Пєсков.

У Кремлі вчергове заявили про "антиросійську риторику" глав України і США з приводу Криму, а також "за всіма іншими моментами".

Як повідомлялося, у Білому домі завершилася зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.

Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

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