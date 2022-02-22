"Хочуть підвісити нас на інший гачок": Клімкін пояснив різницю між аншлюсом Австрії та ситуацією з ОРДЛО

"Хочуть підвісити нас на інший гачок": Клімкін пояснив різницю між аншлюсом Австрії та ситуацією з ОРДЛО

"Вони хочуть підвісити нас на інший гачок": Клімкін пояснив різницю між аншлюсом Австрії та ситуацією з ОРДЛО

Колишній голова МСЗ України Павло Клімкін пояснив, чим ситуація з визнанням ОРДЛО Росією відрізняється від ситуації з аншлюсом Австрії – приєднанням до нацистської Німеччини 1938 року.

Про це Клімкін сказав 22 лютого в ефірі 1+1 під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір".

"Австрію просто проковтнули. Там була зовсім інша ідея. Австрія – це "Крим". З погляду права міжнародного, це аншлюс, це класика. А тут вони хочуть підвісити нас на інший гачок", – сказав ексміністр.

"Путін зрозумів, що його "Мінськ" ніколи не спрацює і що йому ніхто більше не допоможе. Путін почав думати про майбутнє, про свою спадщину. Патрушев за нього сказав: "Ми торгуємося тільки з американцям. Усі інші, вибачте, нам пофіг". А про що? Про спадщину, сфери впливу і Україну", – пояснив Клімкін.