Вони "морозяться": у "Слузі народу" хочуть штрафувати мерів через мобілізацію

Нардепка "Слуги народу" звинуватила очільників міст і громад, що вони "морозяться" і не хочуть виконувати мобілізаційні плани.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк пропонує штрафувати очільників міст через невиконання мобілізаційних планів.

Про це нардепка сказала в коментарі "Новини.LIVE".

Василевська-Смаглюк нагадала, що була обрана на 96-му мажоритарному округу в Київській області, що включає такі деокуповані населені пункти як Буча, Бородянка, чи ті, що були оточені росіянами.

Нардепка заявила, що "не бачить великого бажання напередодні розмов про вибори" слідувати статті 18 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", де роль органів місцевого самоврядування визначена як основна по сприянню, організації мобілізаційних заходів.

"Вони всі грубо кажучи "морозяться" з одного боку, а з іншого боку ще й покривають свої знайомих, працівників, бізнес-партнерів", – стверджує Василевська-Смаглюк.

Депутатка вважає, що керівники райдержадміністрацій ще "стараються" виконати мобілізаційний план, який доведений до кожного керівника. Натомість органи місцевого самоврядування – "не стараються".

"Вони грають на почуттях виборців і навіть інколи у конфліктах між РТЦК та СП і громадянином, обирають сторону громадянина, який кидає каменюки у представників ТЦК тощо", – зазначає вона.

Нагадаємо, міського голову Дрогобича Львівської області оштрафували на 34 тисячі гривень за буцімто "невиконання мобілізаційних заходів на належному рівні".

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