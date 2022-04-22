"Вони можуть лише відтягувати неминуче": Зеленський повідомив про дії окупантів на півдні України

"Вони можуть лише відтягувати неминуче": Зеленський повідомив про дії окупантів на півдні України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти на півдні України накопичують сили, заганяють новій батальйонно-тактичні групи.

За словами голови держави, це не допоможе Росії у війні.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні в ніч проти 22 квітня.

"На півдні та сході нашої держави окупанти продовжують робити все, щоб були підстави для них говорити хоча б про якісь там перемоги. Вони накопичують сили, вони заганяють на нашу землю новій й нові батальйонно-тактичні групи. Намагаються навіть розпочати так звану "мобілізацію" в окупованих районах України", – розповів президент.

Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти України, наголосив він.

"Вони можуть лише відтягувати неминуче. Час, коли загарбникам доведеться піти з нашої території. В тому числі – з Маріуполя – міста, яке продовжує спротив Росії, попри усе, що про це кажуть окупанти", – зауважив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 57-го дня війни

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що на сьогодні понад 3500 населених пунктів України перебувають у тимчасовій окупації.

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