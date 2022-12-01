"Вони не знають що робити з Росією, що програла": Арестович розповів про політику Заходу щодо РФ

На Заході немає політика, який би зміг заявити про те, що знищить імперію зла – путінську Росію, каже Арестович.

Захід проводить стриману політику щодо Росії, прагнучи утримати керованість воєнного конфлікту. Вони не знають що робити з Росією, що програла.

Про це розповів радник ОП у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

На думку Арестовича, на Заході немає політика, який би зміг заявити про те, що знищить імперію зла – путінську Росію.

"За часів, що визначають подальший перебіг європейської історії, роль особистості є вирішальною. На Заході зараз немає політиків рівня Рейгану. Безліч експертів зі світовим ім'ям може обґрунтувати виважену, розумну, раціональну політику, але людини, яка всупереч виваженості та раціональності може заявити, що путінська Росія – це імперія зла і вона її зруйнує – ні", - зазначив Арестович.

Водночас в Україні є сила, яка наважилась протистояти злочинній діяльності РФ – і це український народ.

"Такий суб'єкт є у нас – це український народ, який відмовився вмирати та зникати. Хоча саме це прогнозували нам імениті експерти – фахівці із виваженої політики. Обраний народом президент Зеленський та інші "…великі божевільні" в Україні не погодилися з прогнозами про неминучу поразку України та вперто продавлюють волю народу та свою власну. Волю до життя та перемоги. Український народ сьогодні – колективний Рейган, Тетчер та Черчіль із Рузвельтом разом узяті. Українці вийшли із чотиристарічного прокляття внутрішніх сварок, зрад та нерішучості під час чергової війни за своє існування", - зазначив Арестович.

На його думку, за цей період боротьби Захід теж знайшов у собі сили змінитися - і перетворитися "якщо не на колективного Рейгана, то хоча б - в Аденауера".

Стратегія США і НАТО

Стратегія НАТО щодо війни Росії проти України будується на принципі "не нашкодити", каже Арестович. За його словами, як у США, так і у НАТО, в цій війні немає стратегічних планів та цілей. "Це головна і найстрашніша трагедія Заходу та всього, що відбувається. Вони не знають поки що таке постпутинський та постросійський світ. Не знають, чи потрібен він їм, а також не знають, який він буде і, відповідно, не знають, як ним керувати", - зазначив радник ОП.

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