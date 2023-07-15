"Вони ніхто і нікому не потрібні": Подоляк пояснив, чому Україна не готувала "замах" на Симоньян та Собчак

У Офісі президента заявили, що Україні нема сенсу готувати замах на російських пропагандисток, бо вони нічого не вирішують і ні на що не впливають.
Українцям абсолютно не потрібно було робити замахи на російських пропагандисток Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак, бо вони абсолютно нічого не вирішують.
Про це в етері телемарафоні заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він зазначив, що російські пропагандисти точно не відіграють якусь важливу роль в тому, що відбувається і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному світі.
"Росія як анекдотична країна все одно живе в рамках своєї побудованої міфології. І в цій міфології вони шукають якихось нацистів... Це навіть не те що для внутрішнього ринку потрібно", - заявив Подоляк.
Він також зазначив, що це стало наслідком того, що Росія деградована країна, у якій не розуміють абсурдності цього всього.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФСБ РФ заявили, що їм вдалося запобігти підготовці "українськими спецслужбами" вбивства російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак.
Пізніше ФСБ показала “зізнання” головного звинуваченого — 18-річного московського неонациста Михайла Балашова.
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