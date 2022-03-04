"Вони однаково програють": Зеленський розповів про втрати російських окупантів

Від початку війни знищено понад дев'ять тисяч загарбників.

Українська армія завдає російським окупантам максимальних втрат: від початку війни, 24 лютого, майже 9,2 тис. вбитих загарбників.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"На ранок дев'ятого дня війни б'ємо їх (російських загарбників — Ред.) під Миколаєвом, б'ємо їх під Харковом, б'ємо під Києвом. Столиця залишається ключовою мішенню для окупантів. Але вони не зламають нас. не зламають нашу державу. Не зламають ніколи. Щоб вони не робили, вони однаково програють. Тому що ми у себе вдома, ми на своїй землі", - заявив президент.