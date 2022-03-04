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"Вони однаково програють": Зеленський розповів про втрати російських окупантів

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"Вони однаково програють": Зеленський розповів про втрати російських окупантів

Офіс Президента України

Від початку війни знищено понад дев'ять тисяч загарбників.

Українська армія завдає російським окупантам максимальних втрат: від початку війни, 24 лютого, майже 9,2 тис. вбитих загарбників.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський

"На ранок дев'ятого дня війни б'ємо їх (російських загарбників — Ред.) під Миколаєвом, б'ємо їх під Харковом, б'ємо під Києвом. Столиця залишається ключовою мішенню для окупантів. Але вони не зламають нас. не зламають нашу державу. Не зламають ніколи. Щоб вони не робили, вони однаково програють. Тому що ми у себе вдома, ми на своїй землі", - заявив президент.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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