"Вони підтримують народ": Зеленський розповів, чи може Україна покладатися на США

Президент наголосив, що в Сполучених Штатах відбулась дійсно важлива зустріч.

Україна може покладатися на підтримку США, тому що сьогодні відносини між двома країнами перебувають на іншому рівні.

Про це у четвер, 10 вересня, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

"Так, ми не отримали, скажу вам відверто, прямої позиції щодо вступу України в НАТО. І як говорив Віктор Пінчук:"Скажіть нам про НАТО, але не обіцяйте кожного року"... Тому я і не обіцяю. Я точно розумію, що відбувається. Я не з тих президентів України, будь-яких, які кожного року пропонують Україні кудись вступити, знаючи, що Україна не готова до цього, або ж хтось не готовий нас брати", - зазначив він.

За словами президента, Україна давно готова (до вступу в НАТО - Ред.).

"І вибачте, що стільки разів звертаюсь до нашої армії. Порівняйте, бо я бачив це: дуже поважну Нацгвардію США, я бачив вже багато представників європейських армій - за ці понад два роки, коли я - президент", - сказав Зеленський, підкресливши, що сьогодні українська армія - одна з найпотужніших армій у світі.

"Тому, коли нам говорять про реформи в оборонному секторі чи про реформи в армії - і що через це Україна не вступила в НАТО - це не до кінця відверта думка", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що в Сполучених Штатах відбулась дійсно важлива зустріч (з президентом Байденом - Ред).

"Але білборди розвішувати по всій країні "Ми - стратегічні партнери зі США" я не буду. Вважаю, що США з Україною мають вже довгі роки існування цих відносин. Вважаю, що вони зараз кращі, ніж були. І це навіть не тільки через політику мою, це через політику народу України. США - двопалатна підтримка, двопартійна підтримка не через жодного президента України відбувається. А просто відбувається через народ України. Вони так вважають, вони підтримують народ України. Це те, що розумію я", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо:

У Білому домі відбулася зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.

Байдена та Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин. Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Новини тижня: американська зустріч – про що домовились Зеленський і Байден у Вашингтоні

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