"Вони постійно в русі": головнокомандувач ЗСУ повідомив, скільки військових РФ стягнула до кордону з Україною

"Вони постійно в русі": головнокомандувач ЗСУ повідомив, скільки військових РФ стягнула до кордону з Україною

Військові РФ постійно змінюють місця дислокації та переміщуються від окупованого Криму до Білорусі.

Росія стягнула до кордону з Україною станом на зараз близько 120 тисяч військових, які постійно переміщуються. Але підтверджень того, що їхня кількість продовжує збільшуватися, немає.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі одного із українських телеканалів 14 лютого.

За його словами, Україна бачить певну кількість техніки та особового складу РФ, які постійно переміщуються. Крім того, він запевнив, що абсолютно усі рухи російських військ відстежуються.

"Ми побачили їхню максимальну кількість, яка постійно в русі. Вони змінюють місця дислокації, переміщуються від тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим аж до Білорусі. Ми фіксуємо їхнє переміщення, але сказати, що просто зараз відбулося їхнє радикальне збільшення, я не можу", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що до українського кордону РФ стягнула близко 120 тисяч військових, які об'єднані у 85-87 батальйонно-тактичних груп.

"120 тисяч, які були об'єднані в близько 85-87 батальйонних тактичних груп, ще близько 20 таких груп ми спостерігаємо постійно в русі в тій зоні, про яку я говорив (від Криму до Білорусі, - ред.)", - підсумував Залужний.

Нагадаємо, Арахамія пояснив, чому Росія завтра не нападе на Україну.

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