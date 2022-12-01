“Вони просто варвари”: Данілов вважає, що Російська Федерація повинна припинити своє існування

Секретар РНБО назвав Росію однією з небагатьох держав, які мають колонії на своїй території.
У четвер, 1 грудня, секретар РНБО України Олексій Данілов відзначився жорсткою заявою про майбутнє Росії.
“Їх просто потрібно знищити, щоби вони перестали існувати як країна в тих межах, в яких вони існують”, - сказав він під час свого виступу на Київському безпековому форумі.
Данілов зауважив, що Росія залишається однією з небагатьох держав у світі, яка має колонії на своїй території.
“[Росія] знищила величезну кількість народів, їхню мову, культуру, традиції. Вони просто варвари. І коли кажуть, що з цими варварами треба сідати за один стіл і щось говорити, я вважаю це недостойно нашого народу”, — наголосив український політик.
Нагадаємо, Олексій Данілов також заявив, що керівництво Росії має опинитися на лаві підсудних через вторгнення до України, а мешканці РФ повинні відчути до себе таке ж ставлення, яке було до німців після Другої світової війни.
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