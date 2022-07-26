"Вони розуміють, що розв'язка може бути найневдалішою: Фейгін описав настрої в апараті Путіна

На сьогодні працівники апарату президента Росії Володимира Путіна перебувають у стані страху та невпевненості, адже не знають, чим закінчиться війна проти України.

Наразі представники російської влади напружені і чекають на розв’язку війни, але вже потроху розуміють, що вона може бути невдалою.

Таку думку російський юрист, правозахисник Марк Фейгін висловив в інтерв'ю журналістові Дмитрові Гордону.

"Узагалі в апараті (президента РФ – ред.) такий коктейль зі страху та невпевненості, я б сказав. Це таке роздратування-невпевненість. "Заради чого все? Нас орієнтували, що ми злодії, корупціонери, ми збагачуємося, створюємо систему незмінної влади заради ось цієї станової держави та нашого особистого добробуту. Щоб ми могли жити в безпеці, не повторюючи помилок минулого – починаючи від соціалізму і закінчуючи сталінськими репресіями. Але ми тримаємо жорстко владу, щоб і далі жити, як ми хочемо. А для чого зараз ми живемо?" – розповів Фейгін.

На його думку, цим членам апарату кажуть, що "ми збудуємо такий напівконцтабір, але успішний".

"Як, знаєте, поряд із Варшавським гетто столики стояли, кафе було і люди пили, а там десь когось шльопнули. Тобто вони ніби, з одного боку, розуміють, що виходу немає і потрібно в цій ситуації якось виживати, але, з іншого боку, розуміння, заради чого це все робити, немає", – пояснив юрист.

Він вважає, що наразі представники російської влади напружені і чекають на розв'язку війни.

"І десь у мозочку вони розуміють, що розв'язка може бути найневдалішою, найнеуспішнішою. Тому треба ще почекати. І якась метушня – вона вже публічно вийде", – сказав Фейгін.

Він додав, що якісь прояви цієї метушні та страху стануть очевидними, особливо в уряді РФ.

"Там є якась частина, яка вважає: "Але ми чому за війну маємо відповідати? Від санкцій і до заморожування наших активів. Нам ця Україна й не здалася. У нас усе добре було. Нам від цієї України ні гаряче, ні холодно загалом. І чому ми мали підкорити всі свої інтереси й усю свою апаратну долю, владу й усе, що з нею пов'язано, нащадків, яких треба влаштовувати на Заході переважно, – підкоряти цій залежності від результату кампанії в Україні? А якщо, справді, вони там візьмуть і деокупують території? Що буде і як?" – описав правозахисник можливі думки членів російського уряду.

Водночас Фейгін висловив переконання, що таких настроїв не було б, якби окупантам вдалося захопити Київ.

"От якби за три дні, справді, взяли Київ, якби захопили Україну, якось би із цим навчилися жити, якось би це подолали. (…) А тут виходить, що не виходить, не викручується. "А яка тоді мета далі? Що тоді ви маєте намір робити далі?" І ось тут запитань більше, ніж відповідей. І найголовніше – влада цих відповідей не дає, Путін цих відповідей не дає. "Усе йде за планом, усе йде відповідно до фаз". А за яким планом?" – сказав юрист.

Він також прогнозує, що почуття розгубленості лише наростатиме. Проте його треба посилити, наприклад, за допомогою санкцій, які варто накласти не на десятки російських чиновників, а на 10 тисяч.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник вважає, що на Україну чекає ще одна повномасштабна війна з РФ, яка "умогилить московський імперіалізм".

Британія розширила санкційний список росіян

Читайте також: