"Вони ще мають ілюзію": Подоляк пояснив, чому переговори з Росією на сьогодні неможливі

"Вони ще мають ілюзію": Подоляк пояснив, чому переговори з Росією на сьогодні неможливі

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні з Росією неможливо проводити переговори, оскільки ця держава ще не до кінця зрозуміла свого становища у війні.

Росія має ілюзії, що зможе досягти у війні на сході України певних військових успіхів.

Про це Подоляк сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Безумовно, що переговори сьогодні призупинені. Для нас важлива позиція президента України. Коли він скаже, що треба починати переговори, на якісь позиції виходити, ми будемо це робити. Але сьогодні це неможливо", – сказав радник голови ОП.

"Росія все ще не розуміє наслідки війни. Вона має ілюзії, що вони можуть на сході України досягти певних військових успіхів – це не так. Вони ще мають ілюзію, що вони можуть відбитися від санкцій, які ще не почали працювати на повну, і Росія ще не потерпає від санкцій так, як має потерпати держава-агресор. Але це не так, і десь до середини літа вони будуть потерпати вже в повному обсязі", – розповів Подоляк.

На його думку, Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною-вигнанцем.

"Вони все ще живуть в своїй пропаганді. Безумовно, це впливає на переговорний процес", – зауважив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговорний процес з Україною зупинився через нібито повну відсутність бажання Києва.

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