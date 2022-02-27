"Вони воюють проти всього живого", - Зеленський звернувся до білорусів

"Вони воюють проти всього живого", - Зеленський звернувся до білорусів

Зеленський наголосив, що вони застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, де немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури.

У день референдуму у Білорусі щодо змін до конституції цієї країни президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до її громадян.

"Минула ніч в Україні була жорстокою. Знову обстріл, знову бомбардування житлових кварталів, громадянської інфраструктури. Немає жодного на сьогодні об'єкта в країні, який окупанти не вважали б для себе допустимою метою. Вони воюють проти всіх. Вони воюють проти всього живого, проти дитсадків, проти житлових будинків і навіть проти машин швидкої допомоги", - сказав у новому відеозверненні 27 лютого.

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Зеленський наголосив, що вони (росіяни - Ред.) застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, де немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури.

"Васильків, Київ, Чернігів, Суми, Харків та багато інших міст України виживають у таких умовах, які останній раз були на нашій і на вашій землі під час Другої світової війни. Але у війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. На жаль", - резюмував він.

Раніше Зеленський наголосив, що українська сторона не проти перемовин із Росією задля мирного врегулювання війни в нашій державі, але майданчиком для дискусії Мінськ бути не може.