"Вони воюють проти всього живого", - Зеленський звернувся до білорусів

Зеленський наголосив, що вони застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, де немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури.
У день референдуму у Білорусі щодо змін до конституції цієї країни президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до її громадян.
"Минула ніч в Україні була жорстокою. Знову обстріл, знову бомбардування житлових кварталів, громадянської інфраструктури. Немає жодного на сьогодні об'єкта в країні, який окупанти не вважали б для себе допустимою метою. Вони воюють проти всіх. Вони воюють проти всього живого, проти дитсадків, проти житлових будинків і навіть проти машин швидкої допомоги", - сказав у новому відеозверненні 27 лютого.
Зеленський наголосив, що вони (росіяни - Ред.) застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, де немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури.
"Васильків, Київ, Чернігів, Суми, Харків та багато інших міст України виживають у таких умовах, які останній раз були на нашій і на вашій землі під час Другої світової війни. Але у війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. На жаль", - резюмував він.
Раніше Зеленський наголосив, що українська сторона не проти перемовин із Росією задля мирного врегулювання війни в нашій державі, але майданчиком для дискусії Мінськ бути не може.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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