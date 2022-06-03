"Вони всі – під впливом пропаганди": Подоляк назвав умови, за яких Україна відновить переговори з РФ

"Вони всі – під впливом пропаганди": Подоляк назвав умови, за яких Україна відновить переговори з РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговорний процес між Україною та Росією відновиться тоді, коли політична еліта РФ перестане апелювати до своєї пропаганди і "почне говорити про реальні речі".

Задля цього треба, щоб ЗСУ "трішки їх підтиснули", а українським військовим своєю чергою потрібна західна зброя.

Про це Подоляк розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 3 червня.

"Україна сьогодні знаходиться в інтелектуальному плані на набагато вищому рівні, ніж Російська Федерація, тому безумовно, навіть в рамках сьогоднішнього переговорного процесу ми їх переграємо. Це безумовно", – сказав радник голови ОП.

Він пояснив, що на сьогодні російськи переговірники перебувають під суттєвим впливом пропаганди.

"Але з точки зору раціонального підходу, – і президент про це вже неодноразово казав – треба ж розуміти суб’єктність членів переговорної делегації російської сторони. Ми вважали, що вони отримають суб’єктність по документу так званому, тобто вони будуть вправі говорити про щось, що дійсно маємо обговорювати. Але, як ми бачимо по їхніх заявах, в тому числі і членів переговорної групи, вони всі знаходяться сьогодні під суттєвим впливом російської пропаганди. А російська пропаганда і реальний світ – це дві великі різниці", – розповів Подоляк.

Він додав, що переговорний процес почнеться тоді, "коли російська політична еліта перестане апелювати до своєї пропаганди і почне говорити про реальні речі. Про те, що вони дійсно роблять в Україні, навіщо вони сюди зайшли і як вони мають з України вийти.

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"Коли вони будуть готові про це говорити – а для цього треба, щоб наші Збройні сили трошки їх підтиснули, щоб вони зрозуміли, що у них навіть і такого аргументу немає… А для цього в свою чергу нам потрібна зброя, яку ми просимо в наших партнерів. Тому що має бути певний паритет зброї між Російською Федерацією і Україною. Як ось це все буде, тоді ми спокійно отримаємо мандат від президента України, бо він дійсно набагато глибше розуміє те, що відбувається не тільки в війні України проти Росії, а й у світі в цілому, на відміну від представників політичної еліти РФ, в тому числі пана Путіна. Тому ми від свого президента отримаємо чіткий мандат, і тоді переговорний процес буде розблокований. Сьогодні він на паузі з об’єктивних причин", – резюмував радник голови ОП.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що ситуацію в Україні буде врегульовано шляхом переговорів.

Таку ж думку про стіл переговорів висловив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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