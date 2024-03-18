"Вони є нікчемними": в ЄС прокоментували "вибори" президента Росії на ТОТ

ЄС рішуче засудив незаконне проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України – у Криму та Севастополі, у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Євросоюз не визнає і ніколи не визнає ні проведення так званих "виборів" президента Росії на окупованих територіях України, ні їхні результати.

Про це йдеться у заяві від імені високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля 18 березня.

В ЄС прокоментували "вибори" в РФ

У повідомленні зазначається, що президентські "вибори" в Росії відбувалися в дуже обмежених умовах на тлі незаконної агресивної війни проти України.

Влада РФ посилює систематичні внутрішні репресії, переслідуючи опозиційних політиків, організації громадянського суспільства, незалежні ЗМІ за допомогою репресивного законодавства та політично мотивованих тюремних вироків. У заяві вказано, що смерть опозиціонера Олексія Навального напередодні виборів – ще одна ознака посилення та систематизації репресій.

"Вибори відбувалися в умовах політичного простору, який постійно звужується, що призвело до тривожного зростання порушень громадянських і політичних прав, недопущення до виборів багатьох кандидатів, зокрема всіх тих, хто виступав проти незаконної агресивної війни Росії, позбавлення російських виборців реального вибору і сильного обмеження їм доступу до достовірної інформації", – йдеться в заяві від імені Борреля.

Він також висловив жаль від імені ЄС щодо рішення Росії не запрошувати спостерігачів від ОБСЄ, що суперечить її зобов’язанням.

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В ЄС прокоментували "вибори" президента РФ на окупованих територіях

ЄС також рішуче засудив незаконне проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України – у Криму та Севастополі, у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. "Вибори" на цих територіях в ЄС назвали ще одним порушенням Росією міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також порушенням незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Європейський Союз повторює, що не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих "виборів" на території України, ні їхні результати. Вони є нікчемними і не можуть мати жодних юридичних наслідків. Політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхньої організації, понесуть наслідки цих незаконних дій", – наголошується в повідомленні.

В ЄС вкотре заявили про свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Там також заявили, що Росія має припинити незаконну агресійну війну проти України та негайно, повністю та беззастережно вивести свої військові сили та засоби з усієї території держави.

Нагадаємо, за результатами екзит-полу, Путін здобув перемогу на президентських "виборах" у РФ, набравши 87,29% голосів. Цей факт прокоментували в низці країн світу.

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