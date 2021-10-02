“Вони "живіші", ніж під куполом”: президент Зеленський похвалив нардепів у Трускавці

Глава держави долучився до виїзного засідання фракції "Слуга народу".

Під час виїзного засідання "Слуги народу" в Трускавці в суботу, 2 жовтня президент Зеленський взяв участь у дискусіях робочих груп із напрацювання плану реформ на найближчі два роки.

Про це повідомили у пресслужбі партії “Слуга народу”.

Зеленський повідомив, що задоволений роботою депутатів, відзначивши їхню енергійність.

"Бачимо, що депутати тут зовсім інші, вони "живіші", ніж під куполом. Це говорить про те, що потрібно частіше виходити з-під купола і дивитися, як живуть люди", – сказав глава держави.

Під час виїзного засідання фракції нардепи розділилися на 8 груп відповідно до напрямків запланованих реформ до 2023 року. У кожній групі працюють керівник напряму, експерт, представник Верховної Ради, Кабінету міністрів та Офісу Президента.

Нагадаємо, журналісти зафіксували, як нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко в Трускавці вилаяв свого однопартійця Романа Грищука. Він заявив, що "спілкуватиметься із нардепом так, як йому хочеться".

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