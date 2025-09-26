"Вони бояться смерті": Обама назвав причину 80% світових проблем

44-й президент США Барак Обам / © Getty Images

44-й президент США Барак Обама заявив, що нинішній американський лідер, «старий» Дональд Трамп вчиняє «насильство проти правди». Обома додав, що 80% проблем у світі виникли саме через старих людей.

Заява колишнього президента США прозвучала на лондонській арені O2 у межах виступів політика у Європі. Уривок свого виступу Обама опублікував у соцмережі Х.

За словами 64-річного Обами, Трамп скоїв «насильство проти правди» тоді, коли публічно пов’язав ліки від застуди з аутизмом.

Відео з заявою ексочільника Білого дому миттєво стало вірусним у американському сегменті Інтернету. Перш за все, увагу користувачів привернув натяк Обами на вік Трампа, якому 79 років. Але не виключено, що йшлося і про президента Росії Володимира Путіна, якому 72 роки.

«Можна сміливо сказати, що 80% світових проблем пов’язані зі старими людьми, які бояться смерті та нікчемності, і не відпускають їх. Вони будують піраміди та пишуть свої імена на всьому. Вони дуже хвилюються з цього приводу», — сказав 44-й президент США.

Він наголосив, що «не говорить про когось конкретного», а має на увазі «просто старих чоловіків, деякі з яких фігурують у справі Епштейна».

Обама також конкретизував, що говорячи про «насильство проти правди», має на увазі «виступ мого наступника в Овальному кабінеті, який робить широкі заяви щодо певних ліків та аутизму». Експрезидент додав, що такі заяви «старих чоловіків», «безсумнівно підривають громадське здоров’я» та «можуть завдати шкоди вагітним жінкам».

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що через вживання вагітними тайленолу (інша назва — парацетамол) та щеплення дітей начебто може виникати аутизма. Президент США також закликав вагітних не вживати згадані ліки, а батьків — не робити дітям щеплення у ранньому віці. Водночас фахівці заявили, що дослідження не підтвердили зв’язку між тайленолом та аутизмом.