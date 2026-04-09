"Вони довіряють Путіну": Зеленський заявив, що США проігнорували докази співпраці РФ та Ірану

Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський розповів, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці Москви та Тегерана. Втім докази були проігноровані американцями.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу RAI.

За його словами, російські військові супутники передавали Ірану дані про критично важливу інфраструктуру та розташування американських баз. Це, у свою чергу, полегшувало атаки. Президент сказав про це публічно, однак реакції США на дії Москви майже не було.

Реклама

«Чи відчули ми реакцію Сполучених Штатів на Росію, реакцію “вони повинні все це зупинити?” Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це ганьба», — сказав Зеленський.

Зеленський додав, що команда Трампа не змогла «по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія».

Раніше Зеленський сказав, що готовий зустрітися з Путіним, але має умову щодо зустрічі. Так, переговори не можуть бути проведені ні у Києві, ні у Москві. За словами українського лідера, є безліч місць у США, Європі та на Близькому Сході, де це можна зробити. Водночас обговорювати питання Донбасглава держави не готовий. Ми не можемо просто віддати цю територію, наголошує він, адже це загрожує розколом суспільства, якого і прагне Кремль.