«Вони мають визначити, де закінчується Росія»: Сікорський жорстко пройшовся по Кремлю

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко заявив, що Росія раз і назавжди повинна визначити, де закінчуються її кордони.

Про це очільник МЗС Польщі сказав під час інтерв’ю Slawa.tv, передає Wiadomosci.

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Сікорський вважає, що джерелом проблеми у відносинах з Росією є її імперські прагнення до завоювання сусідніх країн.

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«Проблема, яку ми, поляки та українці, маємо з Росією, — це російська державна доктрина, яка є не лише авторитарною, а й імперською. Вона все ще передбачає панування над іншими народами. Ми не можемо з цим погодитися», — наголосив він.

На його думку, Росія століттями проводить політику експансії, погрожуючи своїм сусідам та завойовуючи нові країни.

«Росіяни повинні визнати кордони своєї держави. Вони повинні раз і назавжди визначити, де закінчується Росія. Нація, яка має найбільшу державу у світі та водночас постійно прагне завойовувати території інших країн, є чимось на зразок аномалії», — зазначив польський дипломат.

Сікорський додав, що Москва вже давно діє за механізмом завоювання та асиміляції підлеглих націй. Тут він згадав нещодавні заяви представника російської дипломатії Захарову, яка погрожувала Польщі.

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«Останніми днями речниця МЗС Росії розкритикувала Кароля Навроцького, мене та мою родину, назвавши нас нібито русофобами. „Фобія“ — це грецьке слово, що означає ірраціональний страх. Однак страх перед Росією не є ірраціональним, бо Росія насправді загрожує своїм сусідам», — пояснив він.

Загроза нападу Росії на Польщу — останні новини

Нагадаємо, влада Польщі відкрито заявляє про підготовку до війни з Росією. За даними Міністерства національної оборони країни, провокація з боку Москви може статися протягом кількох найближчих місяців.

Раніше видання National Post повідомляло, що Польща спрямує приблизно 4,8% ВВП країни на оборону на тлі військового зіткнення з Росією, яке може статися найближчими роками.

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