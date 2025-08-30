ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Вони мали величезні розбіжності: політолог пояснив, чому порівнювати вбивства Фаріон та Парубія не зовсім доречно

Політолог Доній нагадав, що Парубій у 1980-их роках пішов в рух опору й радикально боровся за Україну. Натомість Фаріон в ті роки пішла у Компартію. З часом Парубій демократизувався, а Фаріон навпаки — радикалізувалася.

Світлана Несчетна
Ірина Фаріон Та Андрій Парубій

Ірина Фаріон Та Андрій Парубій / © ТСН

Порівнювати вбивства Ірини Фаріон та Андрія Парубія у Львові не зовсім доречно — вони мали величезні розбіжності.

Про це в етері КИЇВ24 заявив президент Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

Політолог нагадав, що Парубій у 1980-их роках пішов в рух опору й радикально боровся за Україну. Натомість Фаріон в ті роки пішла у Компартію.

За словами Донія, з часом Парубій демократизувався, а Фаріон навпаки — радикалізувалася.

«Тобто він був радикальним, коли це було потрібно. Коли була необхідність виборювати незалежність України, тоді потрібен був радикалізм», — наголосив він.

Водночас Олесь Доній підкреслив, що, попри всі розбіжності, ми маємо засуджувати будь-які політичні вбивства в Україні.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові сталася стрілянина під час якої вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

