"Вони – не ми": Воллес назвав головну помилку Заходу щодо Росії

Бен Воллес: Захід «втратив навичку» читати супротивника і платить за це / © Associated Press

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Захід «дивитися на світ не таким, яким його хочуть бачити, а таким, яким він є».

Про це Воллес сказав на Варшавському форумі безпеки, передає The Guardian.

«Я пам’ятаю, як їздив до Маріуполя, коли був міністром безпеки уряду, невдовзі після отруєння в Солсбері (йдеться про 2019 рік — Ред.) Я пам’ятаю, що коли справа дійшла навіть до ранньої військової допомоги Україні, була країна в Європі, яка навіть не дозволяла експортувати до України екскаватори — екскаватори, не гармати, не ракети, а саме екскаватори! — просто тому, що це могло б бути потенційно провокаційним для президента Путіна», — пригадав колишній міністр.

На його думку, однією з найголовніших помилок Заходу є спосіб мислення, що «ми дивимося на наших супротивників так, ніби вони такі ж, як і ми».

«Я пам’ятаю, як один високопоставлений співробітник розвідувальної служби в Європі сказав мені, що Путін не вторгнеться, бо це було б нелогічно. Ну ні, це нелогічно за жодними критеріями. Те, що зробив Путін, нелогічно, катастрофічно всередині країни і призвело до загибелі мільйонів людей. Але ці люди не завжди логічні», — наголосив Воллес.

Він переконаний, що росіяни — не такі як європейці.

«Вони — не ми. У них немає такої ж демократії, у них немає такої системи стримувань і противаг, як у нас. І ми втратили ту навичку, ту глибоку навичку, яку ми могли мати останні сотні років тому чи 50 років тому, розпізнавати та читати свого супротивника. Тож нам довелося перейти до такого етапу, щоб прийняти той факт, що Путін не такий, яким ми його можемо вважати, а потім щось із цим зробити. І в цій країні та на сході Європи було багато людей, які попереджали нас протягом багатьох років, але люди не слухали», — каже колишній глава Міноборони Британії.

Раніше очільник Пентагону заявив, що США повинні готуватися до війни.