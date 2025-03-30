"Вони ніхто": Фейгін розповів про переговорників від Росії в Ер-Ріяді

Хто представляє РФ на переговорах

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Представник Росії на переговорах зі Сполученими Штатами Кіріл Дмітрієв виконує прикладну, утилітарну функцію і ніякої політичної ролі всередині РФ не відіграє.

Про це заявив російський опозиційний політик Марк Фейгін, інформує Еспресо.

Він розповів, що Дмітрієм одружений подругою дочки Путіна і керує фондом прямих інвестицій. Дмітрієм давно знаходиться в державній системі Росії і близький до служби зовнішньої розвідки.

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«Я думаю, так воно і є. Найімовірніше, Дмитрієв якось із ними пов’язаний не тільки по бізнесу. Він є гаманцем Путіна, його підлеглим, консильєрі, він не політик. Наприклад, Путін із Трампом будуть відверто обговорювати, що треба зняти санкції і скільки це коштує. Але ж їхні розмови записуються, то це якось „не айс“. А якщо Дмитрієв, наприклад, буде з Віткоффом обговорювати — якщо зняти ось ці санкції, то за 10 мільярдів знімете? Ось це — дуже функціонал Дмитрієва, який якраз може цим займатися», — зауважив Марк Фейгін.

Політик розповів, що російська влада довіряє Дмітрієву важливі справи, але суто у сфері бізнесу і до політики його не допускають. Наразі Дмітрієв займається питаннями повернення назад до Росії сотень мільярдів доларів, а це важка справа.

«Абрамович — це людина, яка все-таки працює на себе навіть попри те, що він дуже довірена особа Путіна. Взагалі на початку їхніх справ Абрамович дійсно виконував якісь спеціальні доручення. А Дмитрієв — пряма підлегла людина. Все-таки у того ж Абрамовича є певний ступінь автономії, він узяв і поїхав. Величезні статки дають йому змогу жити у будь-якій точці світу. Зараз він між Ізраїлем і Стамбулом, а у Росію приїжджає наїздами, але взагалі кажуть, що не приїжджає. Дмитрієв — просто підлегла людина. Тобто, це як ви бухгалтера взяли й він при вас. Це довірена особа, з ним можна відверто про все говорити, він — свій», — прокоментував російський опозиціонер.

Фейгін заявив, що Дмитрієв виконує прикладну, утилітарну функцію, ніякої політичної ролі не відіграє, а для таких чутливих справ потрібна саме така людина, яка не є самостійною фігурою, а йому доручили й він робить.

«Абрамович — все-таки із фантазією. У нього весь час трошки свій гешефт: „а ще ось з цього навару я живу“, — як в анекдоті, коли варять яйця. А Дмитрієв — ні, цей не буде, у цього є зарплата багатомільйонна чи мільярдна, неважливо. Він — виконавець. Абрамович усе-таки, повторюю, у нього — „а тут я ще трохи шию“, тому він обговорює чутливі корупційні питання. У такому масштабі це вже не корупція, а державна політика, як мені хтось сказав», — резюмував Фейгін.

Раніше повідомлялося, що переговори негативно впливають на моральний стан та ефективність роботи військових.

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