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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Вони ніхто": Фейгін розповів про переговорників від Росії в Ер-Ріяді

Один з представників РФ на переговорах одружений подругою дочки Путіна і керує фондом прямих інвестицій.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Хто представляє РФ на переговорах

Хто представляє РФ на переговорах

Представник Росії на переговорах зі Сполученими Штатами Кіріл Дмітрієв виконує прикладну, утилітарну функцію і ніякої політичної ролі всередині РФ не відіграє.

Про це заявив російський опозиційний політик Марк Фейгін, інформує Еспресо.

Він розповів, що Дмітрієм одружений подругою дочки Путіна і керує фондом прямих інвестицій. Дмітрієм давно знаходиться в державній системі Росії і близький до служби зовнішньої розвідки.

«Я думаю, так воно і є. Найімовірніше, Дмитрієв якось із ними пов’язаний не тільки по бізнесу. Він є гаманцем Путіна, його підлеглим, консильєрі, він не політик. Наприклад, Путін із Трампом будуть відверто обговорювати, що треба зняти санкції і скільки це коштує. Але ж їхні розмови записуються, то це якось „не айс“. А якщо Дмитрієв, наприклад, буде з Віткоффом обговорювати — якщо зняти ось ці санкції, то за 10 мільярдів знімете? Ось це — дуже функціонал Дмитрієва, який якраз може цим займатися», — зауважив Марк Фейгін.

Політик розповів, що російська влада довіряє Дмітрієву важливі справи, але суто у сфері бізнесу і до політики його не допускають. Наразі Дмітрієв займається питаннями повернення назад до Росії сотень мільярдів доларів, а це важка справа.

«Абрамович — це людина, яка все-таки працює на себе навіть попри те, що він дуже довірена особа Путіна. Взагалі на початку їхніх справ Абрамович дійсно виконував якісь спеціальні доручення. А Дмитрієв — пряма підлегла людина. Все-таки у того ж Абрамовича є певний ступінь автономії, він узяв і поїхав. Величезні статки дають йому змогу жити у будь-якій точці світу. Зараз він між Ізраїлем і Стамбулом, а у Росію приїжджає наїздами, але взагалі кажуть, що не приїжджає. Дмитрієв — просто підлегла людина. Тобто, це як ви бухгалтера взяли й він при вас. Це довірена особа, з ним можна відверто про все говорити, він — свій», — прокоментував російський опозиціонер.

Фейгін заявив, що Дмитрієв виконує прикладну, утилітарну функцію, ніякої політичної ролі не відіграє, а для таких чутливих справ потрібна саме така людина, яка не є самостійною фігурою, а йому доручили й він робить.

«Абрамович — все-таки із фантазією. У нього весь час трошки свій гешефт: „а ще ось з цього навару я живу“, — як в анекдоті, коли варять яйця. А Дмитрієв — ні, цей не буде, у цього є зарплата багатомільйонна чи мільярдна, неважливо. Він — виконавець. Абрамович усе-таки, повторюю, у нього — „а тут я ще трохи шию“, тому він обговорює чутливі корупційні питання. У такому масштабі це вже не корупція, а державна політика, як мені хтось сказав», — резюмував Фейгін.

Раніше повідомлялося, що переговори негативно впливають на моральний стан та ефективність роботи військових.

Ми раніше інформували, що переговорник Путіна заявив, коли буде досягнута угода про припинення вогню.

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