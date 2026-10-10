"Вони продовжуватимуть — і правильно зроблять": Келлог висловився про удари по НПЗ Росії

Кіт Келлог / © Associated Press

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Генерал-лейтенант армії США у відставці та колишній спеціальний посланець США з питань України Кіт Келлог вважає, що українські удари по нафтопереробних заводах Росії створюють потужний тиск на Кремль і змушують російське суспільство відчувати наслідки війни. Він переконаний, що Київ має продовжувати такі атаки по території держави-агресора.

Про це Келлог заявив в ефірі телеканалу Fox Business.

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Кремль шукає способи послабити тиск

За словами Келлога, російські спроби налагодити постачання дизельного пального до США та на міжнародний ринок можуть мати приховані політичні й економічні мотиви. На його думку, Москва прагне послабити тиск, який на неї чинять українські атаки на нафтову інфраструктуру.

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«Президент Зеленський в Україні завдає потужних ударів по його нафтопереробних заводах. Він б’є глибоко по території Росії», — зазначив колишній спецпосланець США.

Келлог припустив, що Кремль може намагатися використати постачання пального як інструмент для поліпшення відносин із Вашингтоном і залучення американської сторони до переговорів. Водночас він закликав не сприймати такі кроки Москви як прояв доброї волі.

«Я просто справді не вірю, що президент Путін робить це з доброти душевної», — наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Він також висловив недовіру до Кирила Дмитрієва, який представляє російські економічні інтереси, та застеріг від припущень, що Москва діє виключно задля налагодження відносин зі Сполученими Штатами.

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Україна переносить війну на територію Росії

Келлог наголосив на відмінностях у виборі цілей українськими та російськими військовими. За його оцінкою, Україна зосереджується переважно на об’єктах російського військово-промислового комплексу, тоді як Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру України.

«Я вважаю, що Україна переносить війну до домівки Росії. І тепер народ Росії починає казати: „О, перед нами справжня бійка“», — заявив він.

На думку Келлога, удари по російській нафтовій інфраструктурі демонструють росіянам, що розв’язана Кремлем війна має наслідки не лише для України. Вони також створюють додаткові проблеми для російської економіки та військової машини.

Не припиняти атаки на російські НПЗ

Колишній спецпосланець США вважає, що українські удари посилюють тиск на Володимира Путіна, який не зміг досягти заявлених цілей війни попри тривалі бойові дії.

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Келлог нагадав, що російське керівництво спочатку розраховувало на швидку військову кампанію, однак війна затягнулася на роки. Він також висловив сумнів, що масштабний російський наступ дозволить Кремлю захопити решту територій Донецької області, які залишаються під контролем України.

За його словами, нездатність Росії досягти вирішальної перемоги є однією з причин, чому Москва намагається домогтися припинення українських атак на свої нафтопереробні заводи.

«Вони намагаються сказати українцям та американцям: „Ну, припиніть атакувати наші НПЗ“», — пояснив Келлог.

Він переконаний, що Україна не повинна погоджуватися на такі вимоги.

«Вони цього не зроблять. Вони продовжуватимуть атакувати, і правильно зроблять. Це військова операція. Це війна. Вони атакують абсолютно правильно», — підсумував генерал-лейтенант у відставці.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 9 жовтня повідомив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.

За даними Axios, Вашингтон пов’язав рішення про експорт російського палива із відмовою України припинити удари по НПЗ.

У суботу, 10 жовтня, Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру з виробництва дизельного пального у Росії.

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