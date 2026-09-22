- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 947
- Час на прочитання
- 1 хв
"Вони укладуть угоду": Трамп зробив неоднозначну заяву про повернення українських територій
Трамп ухилився від відповіді на запитання журналістів, чи зможе Україна повернути усю територію, яку окупувала Росія.
Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів, чи зможе Україна повернути всі окуповані Росією території.
Під час спільної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН, Трамп лише натякнув, що сторони «укладуть угоду», зміст якої він розкривати не бажає.
Журналісти нагадали Трампу його торішню заяву на сесії Генасамблеї ООН, де він стверджував, що Україна здатна повернути всі свої землі, та запитали, чи дотримується він цієї думки досі.
«Гадаю, вони укладуть угоду (Україна та Росія — Ред.). Я не хочу казати, що це за угода», — заявив лідер США, не давши чіткої відповіді про повернення територій.
Раніше Дональд Трамп оцінив наслідки ударів України по російських НПЗ, заявивши про серйозний вплив на РФ.
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.