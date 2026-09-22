"Вони укладуть угоду": Трамп зробив неоднозначну заяву про повернення українських територій

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів, чи зможе Україна повернути всі окуповані Росією території.

Під час спільної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН, Трамп лише натякнув, що сторони «укладуть угоду», зміст якої він розкривати не бажає.

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Журналісти нагадали Трампу його торішню заяву на сесії Генасамблеї ООН, де він стверджував, що Україна здатна повернути всі свої землі, та запитали, чи дотримується він цієї думки досі.

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«Гадаю, вони укладуть угоду (Україна та Росія — Ред.). Я не хочу казати, що це за угода», — заявив лідер США, не давши чіткої відповіді про повернення територій.

Раніше Дональд Трамп оцінив наслідки ударів України по російських НПЗ, заявивши про серйозний вплив на РФ.

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