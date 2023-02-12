Ворог хоче дестабілізувати ситуацію на Одещині за допомогою фейків у соцмережах - ОВА

Про це заявив у відеозверненні у соціальних мережах очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

«Війна продовжується і набирає обертів, як на полі бою, так і в інформаційному просторі. Противник докладає неймовірних зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію в області, розповсюджуючи неправдиву інформацію в соціальних мережах. Попереду ще багато важких днів, але разом ми обов’язково вистоїмо, а наші вороги вкотре відчують, що таке український бойовий дух, - підкреслив Марченко.

«Як всі можуть бачити, обстрілів у нашій області стало більше. Разом із тим ворог проводить більш інтенсивні дії по всій лінії зіткнення. Дякуючи нашим Збройним силам, ворог не має успіху. Завдяки підрозділам протиповітряної оборони Одещини, наше небо надійно захищене. Але не варто думати, що Путін не піде на що завгодно, щоб спробувати захопити нас, жаліти Одещину та місто Одеса, як дехто чомусь каже, окупанти точно не будуть. Нещодавні ракетні та бомбові удари тільки підтверджують це. Але ніхто і ніколи не здасть Одесу. Будьте в цьому впевнені», - резюмував начальник ОВА.

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Нагадаємо, напередодні військово-політичний оглядач Олександр Коваленко запевнив, що в окупантів немає шансів висадити десант ні в Одесі, ні в області. Серед причин – недостатній потенціал флоту, наявність в України комплексів "Нептун" та "Гарпун", а також неможливість авіапідтримки десанту.

Додамо, 8 лютого член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський повідомив про загрозу великого наступу РФ на Східному та Південному напрямках. На інших напрямках така загроза відсутня.

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