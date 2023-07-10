Ворог почав мінувати критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області

Окупанти продовжують виношувати свої темні плани.
Про це заявив очільник Мелітополя Іван Федоров у своєму повідомленні Telegram.
Зокрема:
- У Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто.
- У самому Мелітополі – важливі об’єкти електричних мереж.
- На ЗАЕС в технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження.
"Ворог ставить під загрозу мешканців окупованих територій і шантажуватиме ядерною безпекою весь цивілізований світ, доки наші героїчні Збройні сили не звільнять і Енергодар, і весь окупований Південь", - заявив посадовець.
Додамо, окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.
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