Ворог поширює дезінформації та маніпуляції на тимчасово окупованих територіях: перелік

Центр протидії дезінформації зібрав список дезінформацій та маніпуляцій, які поширюють росіяни на тимчасово окупованих територіях.

Про це ЦПД інформує у соціальних мережах.

Запорізька обл.:

Окупанти на ТОТ проводять т.зв. інвентаризацію житлового фонду. Таким чином, загарбники шукають і відчужують житло українців, які виїхали з-під окупації.

Херсонська обл.:

У Херсоні росіяни змушують населення будувати фортифікаційні споруди. До робіт залучають нібито порушників комендантського часу.

Завербовані в’язні РФ, після отримання зброї, тікають та шукають можливості повернутися до Росії. Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з ДРГ насправді шукають дезертирів.

Донецька обл.:

Використовуючи введення т.зв. воєнного стану, колаборанти тепер «законно» відбирають автівки маріупольців для нібито «військових цілей»

Луганська обл.:

Окупанти заявляють жителям ТОТ, що нововведень не буде, «окрім контролю за телефонними переговорами, повідомленнями в інтернеті, перевірок поштових відправлень чи заборони страйків».

Нагадаємо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що російські окупанти намагаються залякати мешканців Херсонщини, розсилаючи СМС-повідомлення про нібито "обстріли" та "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".

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