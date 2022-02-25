"Ворог позначив мене як ціль номер один": Зеленський та його родина перебувають в Україні

"Ворог позначив мене як ціль номер один": Зеленський та його родина перебувають в Україні

Президент нині переховує свою родину в цілях безпеки.

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Києві, нікуди не їхав. А його родина - в Україні.

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"Знаю, що вкидають зараз дуже багато різної інформації, дуже багато фейків. Зокрема, і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюсь у столиці, залишають зі своїм народом. протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував нашою державою і я залишаюся в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я - не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз перебувають, я сказати не маю права", - сказав Зеленський.

Росія хоче знищити президента та його родину.

"За наявною нам інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину - як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - заявив Зеленський.