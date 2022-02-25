"Ворог позначив мене як ціль номер один": Зеленський та його родина перебувають в Україні

Президент нині переховує свою родину в цілях безпеки.
Президент України Володимир Зеленський перебуває в Києві, нікуди не їхав. А його родина - в Україні.
"Знаю, що вкидають зараз дуже багато різної інформації, дуже багато фейків. Зокрема, і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюсь у столиці, залишають зі своїм народом. протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував нашою державою і я залишаюся в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я - не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз перебувають, я сказати не маю права", - сказав Зеленський.
Росія хоче знищити президента та його родину.
"За наявною нам інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину - як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - заявив Зеленський.
Сьогодні Росія атакувала всю територію України. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Слава Збройним Силам України!Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 24 лютого 2022 р.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.