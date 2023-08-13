Ворог привіз до Мелітополя чимало поранених окупантів у цивільну лікарню

Росіяни привезли партію "трьохсотих" в Мелітопольську лікарню, яка до цього використовувалася тільки для цивільних хворих.

Окупантам не вистачає госпіталів для їхніх поранених.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.

Спочатку зайняли своїми «трьохсотими» 85 % медичних закладів окупованої Запорізької області.

"Потім перетворили на госпіталі об’єкти соціальної інфраструктури – розміщують своє гарматне м’ясо в школах і дитячих садках по всій ТОТ. Тепер займають пораненими ту невелику кількість лікарень, які ще приймали цивільних хворих: вчора в міську лікарню Мелітополя завезли десятки поранених. Щоб не показувати кількість втрат, заносили через чорний хід", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, росіяни у Мелітополі готуються до псевдовиборів. Вони завозять до міста "масовку" та не випускають з нього місцевих.

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