“Ворог сподівається використати зиму проти нас”: Зеленський сказав, чого українцям не слід допускати

Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко.

Про це говорив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення в неділю, 4 грудня.

“У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Але в нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремося за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об’єднує навколо України увесь світ”, - заявив український лідер.

За його словами, щоб пройти цю зиму, яка буде надзвичайно складною, усі українці повинні ще більше допомагати одне одному і ще більше дбати одне про одного.

“І не питайте, будь ласка, чи допомогти, і чим. Просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити”, - зауважив Зеленський.

Окрім того, на переконання президента, у цей складний час українцям потрібно бути більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли.

"Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які здатні послабити нас усіх, навіть якщо хтось там думає, що це якось посилить його особисто. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли. Уся Україна має стати одним великим Пунктом Незламності та працювати щодня, працювати щоночі. Держава, бізнес, люди – усі ми, українці, усі разом", - закликав український лідер.

Також Зеленський додав, що цю зиму слід сприймати не як випробування, а як час, що наближає нас до головного – до перемоги.

"Зима буде дуже складною": Зеленський звернувся до українців 4 грудня

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників посилити військову підтримку України, щоб не дати президенту РФ Володимиру Путіну жодних шансів поставити її на коліна протягом зими.

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