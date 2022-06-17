Ворог створив мінімум 20 фільтраційних таборів і в’язниць на тимчасово окупованих територіях України

Ворог створив мінімум 20 фільтраційних таборів і в’язниць на тимчасово окупованих територіях України

Росія створила щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, - пише Укрінформ.

"Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць", - сказав він.

Український посол нагадав про тюрму "Ізоляція" в окупованому Донецьку - "ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться".

"І тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в’язниці по всій Україні", - наголосив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ розповів про випадки катувань, про гендерне насильство, викрадення людей, що стало "частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України".

"Наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні", - резюмував посол.

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