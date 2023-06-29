Ворог затримує дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб тиснути на батьків

Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.

Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію

Про це пише Центр національного спротиву.

Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій Росії.

Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський «паспорт».

Інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.

«Якщо ви маєте інформацію щодо таких осіб – повідомляйте про них", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни на окупованих українських землях відмовляються лікувати дітей, чиї батьки не мають російського паспорта або не підтримують Росію.

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