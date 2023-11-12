Вороги навчають колаборантів з тимчасово окупованих територій у Сибіру

Колаборантів навчатимуть в Інституті державного та муніципального управління
Розгортання мережі російських окупаційних адміністрацій вимагає наявності навчених кадрів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зважаючи на те, що росіянам не вдалось залучитись підтримкою більшості громадян України, які працювали в секторі державного та місцевого управління їм доводиться завозити спеціалістів з території РФ. Ті ж колаборанти, які зголосилися працювати в окупаційних адміністраціях здебільшого не мають відповідної освіти або ж займали найнижчі посади в цьому секторі.
Саме тому російські куратори колаборантів з ТОТ Донецької області організували їм навчання у Сибірі. Навчатимуть “управлінців” аж у Красноярському краї Росії, а саме в Інституті державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.
Це звична для Росії практика ще з часів СРСР — відправляти на навчання у досить віддалені від регіону проживання населені пункти. Таким чином кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими “спеціалістами”, а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції.
Зазначимо, що росіяни також вербують українських дітей з території РФ та змушують їх повідомляти про "мінування" шкіл та інших закладів.
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