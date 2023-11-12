Вороги навчають колаборантів з тимчасово окупованих територій у Сибіру

Розгортання мережі російських окупаційних адміністрацій вимагає наявності навчених кадрів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зважаючи на те, що росіянам не вдалось залучитись підтримкою більшості громадян України, які працювали в секторі державного та місцевого управління їм доводиться завозити спеціалістів з території РФ. Ті ж колаборанти, які зголосилися працювати в окупаційних адміністраціях здебільшого не мають відповідної освіти або ж займали найнижчі посади в цьому секторі.

Саме тому російські куратори колаборантів з ТОТ Донецької області організували їм навчання у Сибірі. Навчатимуть “управлінців” аж у Красноярському краї Росії, а саме в Інституті державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.

Це звична для Росії практика ще з часів СРСР — відправляти на навчання у досить віддалені від регіону проживання населені пункти. Таким чином кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими “спеціалістами”, а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції.

Зазначимо, що росіяни також вербують українських дітей з території РФ та змушують їх повідомляти про "мінування" шкіл та інших закладів.

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