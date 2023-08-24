Восени з'явиться доленосний звіт щодо вступу України до ЄС: що відомо

Петер Стано наголосив, що ЄС ніколи не випереджає свої звіти, тому нічого не оголошуватимуть раніше.

Україна отримала статус кандидата на членство до ЄС і тепер оцінка цієї осені скаже, що було зроблено, наскільки це було зроблено, яка якість виконаної роботи, чи є вона достатньою, чи є якісь недоліки.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано в ефірі телемарафону 24 серпня.

"Але, знову ж таки, ми ніколи не випереджаємо наші звіти, тому ми не говоритимемо й не оголошуватимемо раніше, що може бути у звіті, а що ні. Я можу лише сказати і повторити, що ми дуже цінуємо зусилля України у виконанні очікувань і необхідних критеріїв. І звіт буде фактично відображати всі зусилля, докладені Україною в цій сфері", - наголосив він.

Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що він підписав важливий закон, який наблизить Україну до вступу до Європейського Союзу. Це закон про чесний відбір суддів Конституційного суду.

Читайте також: