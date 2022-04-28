Воєнні злочини Росії в Україні: ПАРЄ ухвалила резолюцію з закликом терміново створити спецтрибунал

Воєнні злочини Росії в Україні: ПАРЄ ухвалила резолюцію з закликом терміново створити спецтрибунал

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 28 квітня ухвалила резолюцію з пропозицією терміново створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів під час агресії Росії проти України.

В резолюції ПАРЄ наголошується, що перед трибуналом має постати як військово-політичне керівництво Росії, так і безпосередньо ті, хто скоював злочини.

За відповідний документ проголосували 115 депутатів, не було жодного голосу проти.

Згідно з резолюцією, запропонований трибунал повинен отримати повноваження на розслідування та судове переслідування злочину агресії, імовірно скоєного політичним і військовим керівництвом РФ. Також трибунал повинен мати право видавати міжнародні ордери на арешт без обмеження імунітетом держави або очільників держав, урядів та інших державних посадовців.

Згідно з документом, трибунал має бути створений групою держав-однодумців у формі багатостороннього договору, схваленого Генасамблеєю ООН, за підтримки Ради Європи, ЄС та інших міжнародних організацій. Місце розташування пропонують у Страсбурзі.

Підписанти резолюції закликали Генасамблею ООН підтримати створення такого спеціального міжнародного трибуналу.

Зауважимо, що з ініціативи української делегації до резолюції ПАРЄ внесено пропозицію використовувати конфісковані активи підсанкційних громадян Росії для компенсації Україні та її громадянам будь-якої шкоди, заподіяної війною.

Нагадаємо, ЄС розробляє шостий пакет санкцій проти Росії та розглядає різні варіанти обмежень проти нафтової галузі, включно із забороною на імпорт окремих нафтопродуктів та оподаткуванням імпорту.

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