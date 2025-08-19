- Дата публікації
Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі Генпрокурора та Посла Італії в Україні
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко зустрівся з Послом Італії В Україні Карло Формозою.
Як повідомив Руслан Кравченко, основними питаннями для обговорення стали:
воєнні злочини рф і майбутню роботу Спецтрибуналу;
міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресію;
євроінтеграційні процеси.
«Ми знайомі ще з часів моєї роботи на посаді голови КОВА. Підтримка Італії завжди була потужною у всіх напрямках – військовому, фінансовому, гуманітарному і дипломатичному», - поділився Руслан Кравченко.
Також та зустрічі обговорювалися спільні проєкти між правоохоронцями України та Італії.
«Ми цінуємо вже наявну взаємодію з італійськими органами правопорядку і я переконаний, що ми можемо її покращити: щодо екстрадиції в умовах воєнного стану, а також виявленні на території Італії майна і коштів осіб, причетних до злочину агресії проти України», - окреслив напрямки співпраці Генеральний прокурор України.
Окрема увага була також приділена темі захисту бізнесу в Україні. Зокрема, Генпрокурор проінформував Посла про проведений кількісний і якісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Руслан Кравченко особливо наголосив, що захист локальних і міжнародних інвестицій – один із пріоритетів.