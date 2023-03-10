Воєнний злочин: у ЄС рішуче засудили російську атаку по цивільних та інфраструктурі 9 березня

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила ракетні удари РФ по цивільних об'єктах України, які відбулися у ніч проти 9 березня 2023 року.

Про це очільниця Єврокомісії написала у сервісі мікроблогів Twitter.

"Цілеспрямовані удари Росії по цивільному населенню та енергосистемі є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування реформ в Україні на її європейському шляху», - йдеться у повідомленні.

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missile attacks on Ukraine last night.



Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime.



It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their path. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2023

Нагадаємо, що РФ в ніч проти 9 березня вкотре обстріляла Україну різними типами ракет і безпілотниками-камікадзе. Загалом ворог випустив 81 ракету та 8 БПЛА. Сили ППО змогли збити 34 ракети та 4 дрони.

Окупант завдав ударів по низці областей, влучивши як в об’єкти критичної інфраструктури, так і в помешкання цивільних людей. Серед мирних жителів є загиблі та постраждалі. В різних куточках України виникли проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням.

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