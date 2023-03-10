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Воєнний злочин: у ЄС рішуче засудили російську атаку по цивільних та інфраструктурі 9 березня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Воєнний злочин: у ЄС рішуче засудили російську атаку по цивільних та інфраструктурі 9 березня

Фото: Zelenskiy/Official

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила ракетні удари РФ по цивільних об'єктах України, які відбулися у ніч проти 9 березня 2023 року.

Про це очільниця Єврокомісії написала у сервісі мікроблогів Twitter. 

 "Цілеспрямовані удари Росії по цивільному населенню та енергосистемі є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування реформ в Україні на її європейському шляху», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що РФ в ніч проти 9 березня вкотре обстріляла Україну різними типами ракет і безпілотниками-камікадзе. Загалом ворог випустив 81 ракету та 8 БПЛА. Сили ППО змогли збити 34 ракети та 4 дрони. 

Окупант завдав ударів по низці областей, влучивши як в об’єкти критичної інфраструктури, так і в помешкання цивільних людей. Серед мирних жителів є загиблі та постраждалі. В різних куточках України виникли проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням. 

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Дата публікації
Перегляди
120
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