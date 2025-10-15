Воєнний стан і мобілізацію знову подовжать: коли і доки

Війна в Україні / © ТСН

Верховна Рада України готується 21 жовтня вкотре подовжити термін дії воєнного стану та мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Наступного вівторка (21 жовтня) Рада вже 17-ий раз продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Тобто з 05 листопада до відповідно лютого 2026-го», — йдеться у заяві політика.

20 жовтня до парламенту надійдуть відповідні закони на затвердження указів президента України Володимира Зеленського.

Згідно з процедурою, згадані питання спершу мають розглянути в комітеті Ради, після чого їх винесуть на голосування в сесійній залі. Для схвального рішення необхідні голоси 226+ депутатів. Після цього закони про подовження воєнного стану і мобілізації має підписати президент.

Нагадаємо, попереднього разу Рада 15 липня схвалила подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — від 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

Згодом подовження воєнного стану і мобілізації схвалив Зеленський.