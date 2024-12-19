Воювати чи домовлятися: Київ повинен ухвалити важливе рішення — Блінкен

Очільник дипломатичного відомства США вважає, що припинення вогню повинне бути на справедливих і довготривалих умовах.

Наступного 2025 року українці повинні будуть ухвалити фундаментальне рішення щодо продовження боротьби чи бажання вести переговори та домовлятися про припинення вогню.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю на телеканалі MSNBC.

За його словами, інше фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія домовлятися і добросовісно виконувати домовленості.

“Якщо дійде до цього, ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть усе для укладення найсильнішої угоди. А це означає спробу зміцнити позиції України на полі бою, переконавшись, що у неї є гроші, боєприпаси та мобілізований персонал. Це означає продовження максимального тиску на Росію”, - наголосив Блінкен.

При цьому ос=чільник дипломатичного відомства США додав, що припинення вогню повинне бути на справедливих і довготривалих умовах, а для цього має бути впевненість, що Росія не атакує після перепочинку через рік-два чи п’ять років. .

“Якщо ми цього досягнемо, Україна буде на шляху до успіху. Це країна, яка міцно стоїть як незалежна держава. Її не стерли з карти. Це те, що хотів зробити Путін. Він провалився. Вона може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Це найкраща відсіч Путіну. І я знаю, що президент Трамп захоче укласти хорошу угоду”, - запевнив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Україна за Конституцією не може відмовитися від своїх територій, але повернути їх сил наразі немає. Як зазначив президент Володимир Зеленський, ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

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