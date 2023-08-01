"Воювати я не хочу": Лукашенко запевняє, що "Вагнер" не вирушав до кордону з Польщею

Водночас диктатор наголосив, що Білорусь переміщатиме свої військові підрозділи по своїй території так, як вважатиме за потрібне.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкидає заяви прем’єра Польщі Матеуша Моравецького про те, що бійці ПВК "Вагнер" вирушили до польського кордону.

Про це повідомило Міноборони Білорусі.

Лукашенко переконує, що "вагнерівці" у Білорусі начебто лише передають бойовий досвід білоруським військовим.

"Раптом, чую нещодавно, розлютилася Польща, що нібито сюди йде якийсь загін, аж 100 людей. Жодних загонів ПВК "Вагнер" у 100 осіб сюди не переміщалися. А якщо переміщалися, лише для того, щоб передати бойовий досвід бригадам, які зосереджені у Бресті та Гродно", – сказав нелегітимний президент РБ.

Він додав, що має "навчати своїх військових, тому що армія, яка не воює – це наполовину армія".

"Воювати я не хочу. Я не хочу, щоб гинули наші хлопці. Тому треба їх навчати. Ось вони ("вагнерівці" – ред.) передають свій досвід. Порадять, щось скажуть", – запевнив Лукашенко.

За його словами, найманці "Вагнера" перебувають під Осиповичами у центрі країни і "нікуди не прагнуть" та "абсолютно безкоштовно допомагають нам, передають досвід".

Водночас білоруський диктатор зазначив, що держава переміщатиме свої військові підрозділи по своїй території так, як вважатиме за потрібне: "Ми за планом вибудовуємо оборону, виходячи з досвіду навіть цих "вагнерівців".

Які плани щодо Польщі має "Вагнер" у Білорусі

29 липня Моравецький повідомив, що понад сотня "вагнерівців" вирушила до Сувальського коридору, який з’єднує Польщу з територіями країн Балтії, а також відокремлює Калінінградську область РФ і Білорусь. Прем’єр Польщі не виключив, що "вагнерівці" намагатимуться проникнути на польську територію під виглядом нелегальних іммігрантів.

Згодом віцемаршалок польського Сенату Міхал Камінський заявив, що ПВК "Вагнер" накопичує сили в Білорусі і може почати терористичну операцію в Сувальському коридорі, "щоб протестувати солідарність НАТО із Польщею".

Зазначимо, що в середині липня голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявляв – " вагнерівців" відправили до Білорусі, тому що там є Сувальський коридор, який " у разі чого нам дуже потрібен".

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