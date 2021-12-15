“Впаде наша армія - впадуть і їхні кордони”: Зеленський пояснив, чому Захід повинен підтримувати Україну

Український президент висловив сподівання на активнішу участь США у процесі мирного врегулювання на Донбасі.

Від початку російської агресії в Криму та на Донбасі Україна відчувала підтримку від європейських сусідів, оскільки від безпеки в нашій державі залежить і спокій у країнах Заходу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Східного партнерства".

“Вони точно знають, що якщо буде порушено суверенітет нашої держави... якщо впаде наша армія - впадуть і їхні кордони. Принаймні, така ймовірність є”, - наголосив український президент.

За його словами, підтримка нашої держави була викликана як добросусідськими стосунками, так і турботою про власну безпеку.

“Нас підтримували багато європейських держав, і ми їм вдячні. Але, коли я їм дякую, вони повинні знати, що вони захищали не тільки нас, вони захищали, перш за все, свій народ, який може бути в небезпеці. Це, мені здається, дуже важливий момент”, - зауважив Зеленський.

Президент України підкреслив, що результативність роботи нормандського формату залежить, насамперед, від наполегливості Франції та Німеччини та від бажання РФ, до якого росіян спонукають західні країни.

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Зеленський наголосив, що тепер триває робота над паралельними форматами, які, зокрема, передбачають активнішу роль Сполучених Штатів Америки.

“Я би хотів, щоб вони [США] грали одну з головних, а не епізодичних ролей в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно долучитися до нормандського формату, може це й неправильно, ми можемо йти паралельним треком. Ми готові до тристоронніх самітів”, - заявив глава держави.

Зеленський ще раз повторив тезу, яку він обговорював у телефонній розмові з президентом Байденом, про те, що “не можна без України вирішувати щось про Україну”.

“Ми про це детально говорили з президентом США. Я дуже хочу вірити у все, що він говорить. У нього був дуже прямий, прозорий діалог зі мною. Я дуже вірю, що ніяких тіньових речей в перемовинах між США та РФ немає. Що нічого немає за спиною України. Це для нас дуже важливо”, - підкреслив український президент, пообіцявши доносити до громадськості всю інформацію, яка буде з’являтися з цього приводу.

Нагадаємо, У Російській Федерації заявили, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід.

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