Вперше після замаху РосЗМП показали Царьова: фото

Олег Царьов має хворобливий вигляд та каже, що його вперше випустили зі стін лікарні, а також дали доступ до інтернету.

Колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова вперше показали після замаху.

Коротке інтерв'ю з колаборантом вийшло на одному із російських пропагандистських каналів.

Царьов має хворобливий вигляд та заявляє, що його вперше випустили зі стін лікарні, а також дали доступ до інтернету.

Царьов каже, що його вперше випустили зі стін лікарні / Скриншот з відео

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова. Подія сталася у ніч проти 27 жовтня у Ялті на території санаторію імені Кірова. По одній із версій, Царьова нібито знайшли з ножовими пораненнями, за іншою версією – з вогнепальними. Пізніше російські силовики відзвітували про затримання "підозрюваного" у замаху – 46-річного жителя Ялти. ФСБ стверджує, що його нібито завербували СБУ, українська сторона звинувачення не коментує.

Зазначимо, 6 березня 2023 року Олега Царьова засудили до 12 років позбавлення волі заочно. Його визнали винним в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

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