"Вперше погоджуюся з Путіним": Кубілюс назвав справжню першопричину війни

Путін / © Associated Press

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Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс різко відреагував на чергові заяви російського диктатора Володимира Путіна про необхідність "усунути першопричини" війни проти України.

Про це Кубілюс написав у соцмережі X.

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"Це вперше, коли я погоджуюся з Путіним: справжні "першопричини війни" мають бути усунені", — заявив єврокомісар.

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Водночас Кубілюс пояснив, що під "першопричинами" має на увазі зовсім не те, про що постійно говорить Кремль.

За його словами, справжньою причиною війни є сам Володимир Путін, його рішення окупувати Крим 2014 року та розпочати повномасштабне вторгнення до України 2022-го.

Заява Кубілюса пролунала після переговорів Путіна у Москві зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Після зустрічі російський диктатор знову повторив тезу Кремля про необхідність усунення так званих "першопричин" війни.

Москва регулярно використовує це формулювання для обґрунтування своїх вимог до України. Водночас Росія саме 2014 року окупувала Крим і розпочала агресію на Донбасі, а 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення.

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