Вперше в історії: Сі Цзіньпін втретє переобрався на пост очільника Китаю

Сі Цзіньпін знову став очільником сучасного Китаю, який найдовше керує державою.

Про це пише The Guardian.

Сі Цзіньпін став найвпливовішим лідером Китаю за кілька поколінь.

Депутати Всекитайських зборів народних представників одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР на третій п’ятирічний термін. Вибори глави держави відбулись на пленарному засіданні шляхом таємного голосування.

Призначення парламентом Китаю відбулося після того, як у жовтні він отримав ще п’ять років на посаді голови Комуністичної партії Китаю (КПК) і на посаді очільника Центральної військової ради Китаю, що здійснює керівництво та єдине командування всіма збройними силами країни. Це ще дві більш важливі керівні посади у китайській політиці.

Водночас нещодавно 69-річний Сі Цзіньпін зіткнувся з проблемами, включаючи масові протести проти його політики нульової боротьби з COVID-19, в результаті якої померла незліченна кількість людей.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін вперше було обрано головою Китаю у березні 2013 року, а у березні 2018 його переобрали на другий п'ятирічний термін.

Нагадаємо, що раніше Сі Цзіньпін закликав військових бути готовими “перемагати у війнах”. Одягнутий у військовий костюм кольору хакі, Сі Цзіньпін, нагадав військовим, що ними керує партія.

Раніше він назвав "основну позицію Китаю" щодо війни Росії в Україні. Мовляв, агресорка Росія та Україна повинні "припинити політизацію та інструменталізацію світової економіки", а також "справді робити речі, що допоможуть припинити вогонь і війну та вирішити кризу мирним шляхом".

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