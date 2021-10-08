Вперше в новітній історії України: Зеленський помилував 31 військового

Під час помилування враховували заслуги військових перед державою, були відібрані лише ті особи, які не вчиняли тяжких злочинів.

За ініціативою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Комісія при президентові України у питаннях помилування рекомендувала Володимиру Зеленському звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Зеленський підтримав пропозицію комісії та підписав указ про помилування цих засуджених", - йдеться в повідомленні.

У документі йдеться, що подібне помилування зроблено вперше в новітній історії України.

Голова Комісії у питаннях помилування Андрій Гота додав, що зі звільненими від покарання військовими спілкуватиметься психолог. Зараз у роботі — розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх.

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