Вперше з 2022 року понад 500 тисяч жителів Миколаєва знову отримають прісну воду у кранах, – віцепремʼєр Кулеба

Про це у Facebook заявив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України.

«Миколаївський водогін став одним із найбільших інфраструктурних проєктів держави. Ми побудували його менш ніж за рік… Вартість об’єкта склала 6,3 млрд грн замість початково передбачених 8,7 млрд. Саме роль Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України як центру експертизи стала тут ключовою», – повідомив віцепрем’єр.

Вже розпочався фінальний етап виходу водогону на повний режим. Протягом місяця тривала тестова прокачка води. В кінці серпня понад 5000 кубів води дійшли мережами до міста Миколаїв. Воду вже повноцінно почали подавати в системи та резервуари водоканалу. Наступний крок – поступова заміна солоної води у кранах на прісну. Цей процес триватиме близько двох тижнів.

Олексій Кулеба наголосив, що вся система спроєктована з урахуванням безпеки: кабелі під землею, насосні станції частково заглиблені, для персоналу зводяться укриття – процес на завершальному етапі. Є резервні лінії, генератори, системи захисту від атак.

«Крім 120 тисяч кубометрів води на добу для населення, закладено ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь. Для Миколаєва це повернення базового ресурсу, без якого місто жило понад три роки», – повідомив урядовець.

Зекономлені на проєкті 2,4 млрд грн спрямують на будівництво нових водогонів у громадах Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей: ще 130 тисяч людей зможуть отримувати постійне водопостачання.

Уряд вже затвердив перелік обʼєктів з нового будівництва, реконструкції, капремонту систем та переоснащення споруд та мереж водопостачання.