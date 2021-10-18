Вперше за 23 роки МЗС України відновило контакти з ПАР: про що домовилися

Вперше за 23 роки МЗС України відновило контакти з ПАР: про що домовилися

Очільниця МЗС Південно-Африканської республіки прийняла запрошення Кулеби відвідати наступного року Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба телефоном провів переговори зі своєю колегою з Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор.

Про це інформує пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що це перший контакт очільників МЗС України та ПАР від 1998 року.

Міністри домовилися:

відновити повноцінний двосторонній діалог,

провести політичні консультації між відомствами,

розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво.

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Кулеба запропонував ПАР направити до України торговельну місію.

"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму", — наголосив він.

Міністр нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України звертає окрему увагу розвитку відносин з країнами Африканського континенту.

Наледі Пандор своєю чергою прийняла запрошення відвідати наступного року Україну.

За даними вітчизняного Держстату, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ПАР у 2020 році склав $122,7 млн. У першій половині 2021 року він становив $65 млн.

Раніше Дмитро Кулеба відреагував на заяви у Кремлі про вступ України до НАТО.

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