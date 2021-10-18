Вперше за 23 роки МЗС України відновило контакти з ПАР: про що домовилися

Очільниця МЗС Південно-Африканської республіки прийняла запрошення Кулеби відвідати наступного року Україну.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба телефоном провів переговори зі своєю колегою з Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор.
Про це інформує пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.
Зазначається, що це перший контакт очільників МЗС України та ПАР від 1998 року.
Міністри домовилися:
- відновити повноцінний двосторонній діалог,
- провести політичні консультації між відомствами,
- розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво.
Кулеба запропонував ПАР направити до України торговельну місію.
"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму", — наголосив він.
Міністр нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України звертає окрему увагу розвитку відносин з країнами Африканського континенту.
Наледі Пандор своєю чергою прийняла запрошення відвідати наступного року Україну.
За даними вітчизняного Держстату, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ПАР у 2020 році склав $122,7 млн. У першій половині 2021 року він становив $65 млн.
Раніше Дмитро Кулеба відреагував на заяви у Кремлі про вступ України до НАТО.