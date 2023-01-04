Вперше за сто років: республіканці у Палаті представників тричі провалили спроби обрати спікера

Республіканська більшість у Палаті представників Конгресу США тричі хотіла обрати нового спікера, але усі спроби виявилися марними.

Лідер республіканців Кевін Маккарті, якого називають основним кандидатом на цю посаду у Палаті представників, не зміг набрати мінімально необхідної кількості голосів, - пише Укрінформ.

Для обрання спікера нижньої палати потрібна підтримка з-поміж усіх 435 законодавців, тобто 218 голосів. Очільник Палати представників обирається від політичної сили більшості. Нині це - Республіканська партія. Але республіканці мають лише невелику перевагу над демократами, тому кожний голос усередині партії є важливим для обрання спікера.

Маккарті набрав лише 202 голоси, 20 республіканців проголосували проти. Решта підтримала іншого кандидата - Джима Джордана.

Представники меншості запропонували на цю посаду Хакіма Джеффріса, якого підтримали 212 однопартійців.

У підсумку після трьох невдалих спроб нижня палата Конгресу взяла перерву.

Палата представників Конгресу США, яка складається з 435 членів, існує з 1913 року. За весь цей час схожа ситуація, коли більшість не змогла затвердити спікера за один день, склалася тільки раз, у 1923 році. Тоді більшість теж дісталася Республіканській партії.

Нагадаємо, що раніше Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку України і вимагає виведення всіх російських сил.

До того ж Палата представників США підтримала оборонний бюджет із $800 млн для України.

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